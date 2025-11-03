Particella 18, opposizioni si astengono: revoca approvata, resta lâ€™ipotesi di vendita

Le opposizioni consiliari si sono astenute in modo compatto durante il voto sulla revoca della delibera n.10, assunta dal consiglio comunale il 24 febbraio 2025, che prevedeva la vendita della particella 18 e la realizzazione di una struttura alberghiero-ricettiva sul lungomare.

Secondo la maggioranza, la revoca risponde alla volontÃ popolare, contraria alla costruzione di un grattacielo di 65 metri. Le opposizioni, invece, ritengono che il ripensamento sia stato il risultato del pressing esercitato dai consiglieri di minoranza, dai comitati civici e da centinaia di cittadini che, con manifestazioni pubbliche e una raccolta firme che ha superato le duemila adesioni, hanno espresso con forza la loro contrarietÃ al progetto.

La scelta dellâ€™astensione, spiegano dai banchi della minoranza, nasce dalla soddisfazione per lo stop alla costruzione, ma anche dalla constatazione di una mancanza di dialogo su una decisione cosÃ¬ rilevante. Le opposizioni sottolineano inoltre che la giunta non sarebbe piÃ¹ espressione della maggioranza dei cittadini, avendo perso due consiglieri oggi apertamente schierati con la minoranza. Una maggioranza che, secondo loro, si regge solo sui numeri in aula, ma che fuori non rappresenterebbe piÃ¹ la volontÃ reale della comunitÃ .

Nonostante le tensioni, la maggioranza ha tenuto e il punto 3 Ã¨ stato approvato. La delibera Ã¨ stata revocata nella parte relativa alla costruzione, ma resta in piedi lâ€™impianto che prevede la possibilitÃ di vendita della particella 18, considerata un asset strategico per lo sviluppo del territorio e del turismo. La discussione resta aperta.

Servizio di Ercole d'Ercole