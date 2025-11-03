San Salvo, voto unanime per i parcheggi della piscina comunale: sport e cittÃ  crescono insieme

Voto unanime in consiglio comunale a San Salvo per lâ€™ampliamento dei parcheggi dellâ€™impianto sportivo della piscina comunale, approvato in variante al Piano Regolatore Generale. Una decisione che ha visto convergere tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, nel riconoscere lâ€™importanza strategica di investire nelle strutture sportive cittadine.

Lâ€™intervento risponde a una crescente esigenza di accessibilitÃ e funzionalitÃ dellâ€™area, frequentata ogni giorno da centinaia di utenti, tra atleti, famiglie e associazioni. La piscina comunale non Ã¨ solo un impianto sportivo, ma un vero e proprio centro di aggregazione sociale, formazione e benessere, che contribuisce alla crescita della comunitÃ .

La compattezza del voto rappresenta un segnale forte di responsabilitÃ istituzionale e sensibilitÃ verso il territorio. Un esempio concreto di come, su temi fondamentali per la qualitÃ della vita dei cittadini, si possa superare la logica dello scontro politico per costruire insieme soluzioni condivise.

Plauso allâ€™amministrazione comunale, che prosegue con determinazione nel percorso di ammodernamento della cittÃ , attraverso opere mirate, interventi funzionali e una visione che mette al centro i bisogni reali della collettivitÃ .

Servizio di Ercole d'Ercole