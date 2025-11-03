Titolo di Cavaliere al Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Leonardo Farina

Martedì 4 novembre, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, nonché delle Associazione Combattentistiche e d’Armi e degli alunni di alcune scuole della città di Chieti, sarà celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, presso la Villa Comunale.

Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle ore 10, le Autorità renderanno gli onori ai caduti, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto di Chieti, seguita dalla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa e della preghiera per i caduti.

Al termine della cerimonia istituzionale, il Prefetto Gaetano Cupello consegnerà le onorificenze dell’’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini di questa provincia per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Elenco insigniti:

Titolo di Cavaliere:

il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Leonardo Farina, comandante della Stazione di Cupello;

il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Mirko Mucci;

il Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri Guerriero Luca Bianchi;

l’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in congedo Salvatore Falvo;

il Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Forestali, in quiescenza, Elvino D’Orazio;

il Colonnello dell’Esercito Mario Bozzi;

il Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza Francesco Mazzarelli;

il Maresciallo Capo della Guardia di Finanza Luigi Di Mito;

il Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza Cosimo Catalano;

il Maestro Loris Medoro, musicista, compositore, docente presso Scuola Secondaria di Primo Grado Convitto G.B. Vico di Chieti;

Titolo di Ufficiale

il Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, in congedo, Fernando Moscara.