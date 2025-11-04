Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il CUP

Nuovi tentativi di truffa: nei messaggi si chiede di contattare un numero a tariffazione speciale per "importanti comunicazioni"

redazione
Attualità
Condividi su:

La Regione, le Asl e i Cup (i centri unici di prenotazione) non inviano alcun sms agli utenti che inviti a contattare gli uffici attraverso un numero che inizia con 893.

Lo precisa l’Assessorato regionale alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini. Messaggi provenienti da un fantomatico Centro Unico Primario CUP in cui si chiede di comporre un numero a tariffazione speciale (893 appunto) per “importanti comunicazioni”.

Si tratta di una truffa, già utilizzata in danno di altre pubbliche amministrazioni negli ultimi mesi, che gli uffici regionali provvederanno a segnalare alle autorità competenti.

L’invito ai cittadini, dunque, è di ignorare il messaggio e cancellarlo.

Condividi su:

Seguici su Facebook