Truffa da 50mila euro, rinviato a giudizio un 33enne di Pescara

Un trentatreenne originario di Pescara Ã¨ stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica, al termine delle indagini condotte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti. Lâ€™accusa Ã¨ truffa aggravata, con undici episodi giÃ accertati tra le province di Pescara, Chieti e Catanzaro.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Ortona, il giovane avrebbe messo in piedi un sistema ben rodato per ottenere beni e servizi di lusso senza mai pagarli. Il meccanismo prevedeva lâ€™emissione di bonifici bancari falsi, utilizzati per ingannare imprenditori e fornitori. Tra le spese documentate: vini pregiati, ostriche, aragoste, feste in discoteca e auto di alta gamma.

Emblematico il caso del noleggio di una Ferrari F8 CoupÃ©, per un valore di 5.500 euro, mai saldato. Il veicolo, sottratto successivamente al truffatore, Ã¨ stato ritrovato in provincia di Foggia, completamente smontato.

Per rendere credibile la propria attivitÃ , lâ€™uomo si presentava come rappresentante legale di una societÃ formalmente esistente, ma priva di qualsiasi consistenza patrimoniale. Lâ€™ammontare complessivo della truffa accertata supera i 50mila euro, ma le denunce arrivate da diverse regioni italiane fanno temere un numero di vittime ben piÃ¹ ampio.

Il procedimento giudiziario proseguirÃ nei prossimi giorni con lâ€™apertura della fase predibattimentale presso il Tribunale di Pescara. Al centro del processo, un impianto truffaldino che ha finanziato una vita di eccessi e inganni.

Servizio di Ercole d'Ercole