Giovani Avvocati, la Sezione di Vasto dell'Aiga al Congresso nazionale

Partecipazione della Sezione AIGA – Vasto al XXVIII Congresso Ordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, che si è svolto a Bergamo dal 13 al 15 novembre al Centro Congressi Giovanni XXIII.

L'appuntamento, intitolato “Rivoluzione forense: l’avvocatura presidio di giustizia sociale nell’era delle transizioni”, ha riunito oltre mille giovani avvocati da tutta Italia in momenti di confronto istituzionale, tavole rotonde e interviste su temi di grande attualità.

La Sezione vastese era rappresentata dagli avvocati Chiara Mastrovincenzo - Presidente, Valentina Di Carlo - Segretario e Luciana Di Risio - Consigliere.

Tra gli interventi istituzionali di rilievo, è da segnalare quello del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, chiamato a condividere una riflessione sui “tre anni di riforme” e sul tema caldo della separazione delle carriere della magistratura, inoltre, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha partecipato con un intervento inaugurale, mentre la Presidente di Cassa Forense Maria Annunziata ha preso parte a un focus su “Tutela, equità e sostenibilità” nell’ambito delle transizioni dell’avvocatura.

Nella giornata conclusiva, il 15 novembre, l’Assemblea dell’AIGA ha eletto come nuovo Presidente Nazionale l’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo, che assumerà la guida per il biennio 2025‑2027.

La partecipazione della Sezione di Vasto al Congresso - si legge in una nota del sodalizio ., unitamente a tutte le altre sezioni abruzzesi, testimonia il costante impegno nel promuovere il dialogo istituzionale, la formazione continua e il contributo su temi fondamentali quali la separazione delle carriere, la sostenibilità della professione legale e il ruolo dell’avvocato nelle trasformazioni sociali.