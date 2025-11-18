Sugli scudi la giovane nuotatrice vastese Gaia Verardi: doppio oro e record italiano

Tricolore e record italiano categoria Ragazze. L’ultimo fine settimana è stato splendido per l’atleta dell’H2O Sport, Gaia Verardi, impegnata a Fabriano nei Campionati Italiani Assoluti in vasca corta FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico).

Nelle Marche, l’atleta vastese, tesserata per la società del presidente Massimo Tucci, ha vinto nella sua specialità, i 50 dorso. Completati in 38”34, crono che rappresenta il nuovo record italiano della categoria Ragazze.

Gaia Verardi, classe 2011, allenata da Paolo Di Lullo presso la Piscina comunale di Vasto, ha messo in vasca tutte le sue qualità tecniche e umane che le hanno permesso di centrare un risultato di straordinaria valenza, posizionandosi al 30esimo posto tra le migliori prestazioni femminili, alla pari dei campioni impegnati nelle ultime Paralimpiadi disputatisi in Francia.

Nella trasferta di Fabriano, Verardi, seppur la più piccola nella categoria e classe, si è impegnata in maniera egregia anche nei 100 dorso coperti in 1’23”27, conquistando la medaglia d’oro, abbassando il suo personale oltre ad un secondo posto assoluto nei 100 misti classe SM10 con il tempo di 1’28’’10.

I risultati conquistati testimoniano il lavoro certosino svolto nella preparazione di questo appuntamento con passione, dedizione e sacrificio in una stagione destinata a regalare ancora tantissime soddisfazioni all’atleta biancorossa.

La stessa società, seppur con una sola atleta si è piazzata 23esima su 67 società italiane partecipanti alla manifestazione.

Prossimi appuntamenti a livello nazionale, Campionati Assoluti Invernali e World Para Swimming a Lignano nel 2026.