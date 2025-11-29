Un "Gioco dell'Oca" speciale per gli ospiti dell'Oasi dell'Anziano

L'associazione culturale Lo Scrigno di Vasto ha recentemente dimostrato come la cultura possa trasformarsi in un gesto di profonda solidarietà e affetto, regalando un momento di gioia e nostalgia agli ospiti della casa di riposo Casa Sacro Cuore "Oasi dell'anziano". Al centro dell'iniziativa c'è un oggetto inaspettato quanto significativo: un tabellone del Gioco dell'Oca interamente ambientato nella città di Vasto.



Un viaggio tra le vie del ricordo

L'idea, nata dalla creatività e dalla sensibilità di Marcella Sigismondi, socia fondatrice dell'associazione, è tanto semplice quanto geniale. Si tratta di un classico "Gioco dell'Oca" dove, al posto delle caselle tradizionali, sono raffigurati i luoghi più iconici e amati di Vasto: da Piazza Rossetti al Castello Caldoresco, passando per il Lungomare e le stradine del centro storico.

L'iniziativa non si limita al semplice dono, ma mira a stimolare la memoria e la conversazione tra gli anziani. Ogni casella non è solo un punto del gioco, ma un innesco per far riemergere storie personali, aneddoti del passato e ricordi legati a quei luoghi. "Volevamo regalare qualcosa che andasse oltre l'oggetto materiale," spiegano i soci. "Un modo per farli viaggiare, anche solo con la mente, nei luoghi della loro gioventù e della loro vita."



Il valore terapeutico e sociale dell'iniziativa

Il gesto dell'associazione Lo Scrigno riveste un valore inestimabile per la comunità della casa di riposo. Non si tratta solo di un passatempo, ma di un vero e proprio strumento con un forte impatto sociale e persino terapeutico:

Stimolazione cognitiva: Il gioco da tavolo richiede attenzione, calcolo e strategia, mantenendo la mente degli anziani attiva e impegnata.

Rievocazione di memorie: L'ambientazione locale è cruciale. I luoghi di Vasto fungono da potenti trigger per la memoria a lungo termine, favorendo la rievocazione di ricordi felici e significativi, un aspetto fondamentale per il benessere psicologico degli anziani.

Inclusione e socializzazione: Il gioco è un'attività di gruppo per eccellenza. Facilita l'interazione, la risata e la collaborazione tra gli ospiti, combattendo la solitudine e rafforzando il senso di comunità all'interno della struttura.

Valorizzazione del territorio: Trasformando Vasto in un gioco, l'iniziativa celebra anche l'attaccamento al proprio territorio e alla propria storia, aspetti che non vengono meno con l'età.

La donazione è stata accolta con grande entusiasmo dagli ospiti e dal personale della Casa Sacro Cuore "Oasi dell'anziano. Attraverso questo semplice ma toccante gesto, l'associazione Lo Scrigno ha dimostrato che le iniziative culturali, quando mosse da un profondo senso civico, possono arricchire la vita di chi è più fragile, offrendo non solo un gioco, ma una preziosa tessera di comunità e di memoria.



