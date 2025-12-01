San Salvo si accende di Natale: la Pro Loco in fermento per un dicembre di festa

Lâ€™aria di Natale Ã¨ giÃ arrivata e la cittÃ si prepara a vivere uno dei periodi piÃ¹ entusiasmanti dellâ€™anno. La Pro Loco San Salvo Ã¨ in grande fermento: dal 6 dicembre prende il via un calendario fitto di appuntamenti pensati per grandi e piccini, con spettacoli, mercatini, musica e momenti di condivisione che trasformeranno le strade e le piazze in un vero e proprio villaggio natalizio.

Le luminarie colorano il centro storico, le note dei canti tradizionali si mescolano al profumo di dolci tipici, e lâ€™atmosfera diventa magica: un invito a rallentare, a ritrovarsi, a respirare insieme il calore delle feste. I bambini saranno protagonisti con laboratori creativi, spettacoli e lâ€™attesa dellâ€™arrivo di Babbo Natale, mentre gli adulti potranno godere di concerti, degustazioni e momenti di cultura che rendono il Natale sansalvese unico e partecipato.

La Pro Loco San Salvo merita un elogio speciale: con passione e dedizione riesce ogni anno a trasformare il periodo natalizio in unâ€™esperienza collettiva, capace di unire la comunitÃ e di attrarre visitatori. Non si tratta solo di eventi, ma di un vero progetto di identitÃ e appartenenza, che valorizza la cittÃ e ne rafforza il senso di comunitÃ .

Il Natale a San Salvo non Ã¨ soltanto un calendario di appuntamenti: Ã¨ unâ€™atmosfera che avvolge tutti, un mosaico di luci, suoni e sapori che la Pro Loco ha saputo orchestrare con cura e entusiasmo. Dal 6 dicembre, la cittÃ si accende e invita ciascuno a sentirsi parte di una festa che Ã¨ insieme tradizione e futuro.

Servizio di Ercole d'Ercole