YouPol si aggiorna: piÃ¹ sicurezza per chi viaggia in treno e nelle stazioni

La Polizia di Stato potenzia la sicurezza sui treni e nelle stazioni con lâ€™applicazione YouPol, che da oggi permette agli utenti di inviare segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticitÃ o comportamenti sospetti. Foto, video o brevi messaggi raggiungono in pochi secondi le sale operative della Polizia Ferroviaria e delle Questure, consentendo una valutazione immediata e un intervento tempestivo.

YouPol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalitÃ smart di contatto, semplice e intuitiva, che rafforza il legame fra cittadini e Polizia di Stato.

I risultati giÃ ottenuti parlano chiaro: lâ€™app ha raccolto decine di migliaia di segnalazioni, dalle richieste di aiuto generiche ai casi di droga, violenza domestica e bullismo. Un flusso costante di segnalazioni anonime ha permesso alla Polizia di rafforzare la prevenzione e il controllo, dimostrando come la tecnologia possa diventare un alleato concreto della sicurezza quotidiana.

Con questo aggiornamento, la Polizia di Stato â€“ da sempre impegnata a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati in ambito ferroviario â€“ apre un canale diretto anche per utenti non udenti e stranieri, confermando la vocazione di YouPol: rendere tutti parte attiva della sicurezza quotidiana e #essercisempre.



Servizio di Ercole d'Ercole