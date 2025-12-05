"Aiutiamo Gaza", grazie a quanti hanno donato

Grazie a quanti hanno raccolto il nostro invito “Aiutiamo Gaza”, la raccolta di fondi promossa dalla Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone di Vasto.

Questa mattina abbiamo provveduto a versare 1.500,00 euro al Patriarcato latino di Gerusalemme per sostenere le necessità delle popolazioni che vivono all’interno della Striscia di Gaza.

Sabato 29 e domenica 30 novembre, durante le quattro messe celebrate nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore, è stata raccolta la somma di 1.222,80 euro a cui è stata aggiunta un’offerta della nostra Confraternita.

Ringraziamo tutti i fedeli che con generosità hanno voluto dare un segno di vicinanza alle popolazioni così duramente colpite.

Con fede e con la preghiera affinché ogni dono diventi un atto di speranza.