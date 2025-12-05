Vasto: LegalitÃ , studenti a confronto: "O con lo Stato o contro"

L'aula magna del polo liceale Raffaele Mattioli di Vasto si Ã¨ trasformata in un'aula di cittadinanza attiva. Studenti delle classi quinte provenienti da diversi istituti superiori della cittÃ hanno partecipato al convegno intitolato "Tertium non datur â€“ O con lo Stato o contro lo Stato", un'iniziativa promossa dall'Osservatorio Regionale sulla LegalitÃ in collaborazione con il Premio Nazionale Paolo Borsellino.

Il titolo dell'incontro racchiude un messaggio chiaro e diretto: non esistono vie di mezzo quando si parla di legalitÃ . La scelta Ã¨ netta, senza sfumature. O si sceglie di rispettare le regole e di sostenere le istituzioni, oppure ci si pone dall'altra parte. Un concetto forte, che richiama l'ereditÃ morale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati che hanno pagato con la vita il loro impegno nella lotta alla criminalitÃ organizzata.

Ad aprire i lavori Ã¨ stata la testimonianza di Marilena Natale, giornalista di Aversa che vive sotto scorta. Le sue inchieste sul clan dei Casalesi, una delle organizzazioni criminali piÃ¹ potenti della camorra, le sono costate minacce di morte e la necessitÃ di una protezione costante. La sua presenza ha offerto agli studenti uno sguardo diretto sulla realtÃ di chi sceglie di denunciare, di chi non si piega alle intimidazioni e continua a fare il proprio lavoro nonostante i rischi. Un esempio concreto di coraggio civile e di fedeltÃ ai principi della democrazia.

Il confronto Ã¨ proseguito con gli interventi delle autoritÃ presenti. L'avvocato Francesco Prospero, consigliere regionale e presidente dell'Osservatorio della LegalitÃ , ha sottolineato l'importanza di educare le nuove generazioni al senso civico e alla responsabilitÃ individuale. Il dottor Pasquale Marcovecchio, vice questore aggiunto della Polizia di Stato e dirigente del Commissariato di Vasto, ha illustrato il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalitÃ . Silvia Zarra, sostituto commissario in servizio presso il Tribunale per i Minorenni dell'Abruzzo, ha portato la prospettiva di chi lavora con i giovani che hanno commesso reati, evidenziando quanto sia fondamentale prevenire piuttosto che reprimere.

Al termine degli interventi, gli studenti hanno avuto la possibilitÃ di porre domande in forma anonima attraverso una piattaforma web. Questo strumento ha permesso ai ragazzi di esprimersi liberamente, senza timori o condizionamenti, favorendo un dialogo autentico e costruttivo. Le domande hanno spaziato dalla percezione della legalitÃ nella vita quotidiana alle difficoltÃ che le istituzioni incontrano nel contrastare fenomeni criminali complessi.

L'iniziativa conferma ancora una volta l'attenzione del polo liceale Mattioli nell'ospitare eventi di alto valore formativo. La dirigenza scolastica, nella persona della professoressa Maria Grazia Angelini, dimostra sensibilitÃ nel proporre ai propri studenti occasioni di crescita civica e culturale, aprendo le porte dell'istituto a iniziative che vanno oltre la didattica tradizionale. Un impegno costante nel creare opportunitÃ di confronto con la realtÃ esterna, permettendo ai giovani di incontrare testimoni diretti e professionisti impegnati quotidianamente nella difesa dei valori democratici.

Incontri come questo rappresentano un investimento sul futuro. Educare i giovani al rispetto delle leggi significa costruire una societÃ piÃ¹ giusta e consapevole. Significa far comprendere che ogni scelta ha conseguenze e che la legalitÃ non Ã¨ un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che riguarda tutti. Gli studenti del Mattioli hanno avuto l'opportunitÃ di confrontarsi con chi la legalitÃ la difende ogni giorno, spesso a caro prezzo. Un'esperienza che lascia il segno e che contribuisce a formare cittadini responsabili, capaci di distinguere il giusto dall'ingiusto e di scegliere da che parte stare.

Servizio di Ercole d'Ercole