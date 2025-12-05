Natale a San Salvo, ecco il calendario delle manifestazioni

Natale a San Salvo. ecco il calendario degli appuntamenti festivi
VENERDÌ 5 DICEMBRE
Ore 18:00 “Crocevie- Festival di letteratura e dintorni… 1^ Edizione” – Presentazione del libro “Pronti al decollo” di Grazia Ciavatta. Dialogano con l’autrice Anna Gallese e Adele Vicoli
Location: Sala Semicircolare Centro Culturale “Aldo Moro”
DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO La Pro Loco San Salvo presenta il progetto “L’Arte del saper fare“ realizzando i mercatini di Natale con i soci artigiani creativi
Location: Via Roma
SABATO 6 DICEMBRE
Ore 15:30 Parata di Babbo Natale. Partenza dalla Villa Comunale per arrivare alla Casa di Babbo Natale in collaborazione con ASD Academy New Dance
Location: Villa Comunale
DA SABATO 6 DICEMBRE
(NELLE DATE 6-7-8-13-14-20-21)
Ore 16:30 – 19:30: Casa di Babbo Natale. Laboratorio degli Elfi a cura della Pro Loco San Salvo
Location: Corso Umberto I
Mostra: “L’ antropologia del Natale tra il materiale & l’immaginario di Angiolina” In ricordo di Angiolina Balduzzi
Location: Corso Umberto I, accanto a piazza Giovanni XXIII
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Ore 18:00: Inaugurazione Mostra/concorso di arte presepiale a cura dell’Associazione “Amici del Presepe San Salvo”
Location: Museo civico “Porta della Terra”
Ore 19:00: Concerto gospel “It’s Christmas time, it’s time for peace” a cura del gruppo musicale “Feel The Joy Gospel Choir”
Location: Chiesa di San Nicola Vescovo
VENERDÌ 12 DICEMBRE
Ore 20:30: La straordinaria storia del nostro insigne patrono “San Vitale” a cura dell’Associazione “Gran Sipario d’Argento”
Location: Sala cine-teatro Centro Culturale “Aldo Moro”
SABATO 13 DICEMBRE
Ore 20:30: La straordinaria storia del nostro insigne patrono “San Vitale” a cura dell’Associazione “Gran Sipario d’Argento”
Location: Sala cine-teatro Centro Culturale “Aldo Moro”
Ore 17.00 La magica festa degli Elfi a cura della compagnia Kaos Party
Location: centro storico
DA SABATO 13 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Pista di pattinaggio sul ghiaccio
Location: Piazza Papa Giovanni XXIII
DOMENICA 14 DICEMBRE
Tutto il giorno: Fiera ambulanti in Città. Evento a cura di Confcommercio
Location: Via Duca degli Abruzzi e Strada Istonia
Ore 19:30: “Crocevie- Festival di letteratura e dintorni…..1^ Edizione” – Concerto Medievale “Laudar vollio per amore” a cura del Coro polifonico Stella Maris ETS e Ensemble Stella Nova
Location: Chiesa di San Giuseppe Piazza San Vitale
VENERDÌ 19 DICEMBRE
Ore 16:30 Mamme in Salvo - Christmas Party. Prenotazione obbligatoria 331.1477141 - 392.8481545
Location: Centro Culturale Aldo Moro
Ore 17:45 Atletica Velo Club San Salvo presenta “Babbi Natale in cammino”. Passeggiata di 2 km aperta a tutti indossando il cappello da Babbo Natale.
Location: Piazza Papa Giovanni XXIII
Ore 19:00 Concerto di Natale “InCanto” del gruppo “InCanto Quartet” a cura dell’Associazione Eliland ETS
Location: Auditorium “Paolo VI” -Via Saint Nicolas De Port
SABATO 20 DICEMBRE
Ore 17:30: “IL FUOCO DI SAN TOMMASO” (Lu fòche de San Tumuasse) – Accensione e rievocazione storica.
a seguire: Ore 20:00: “Alberto Bertoli in concerto” a cura di Big Promotion srls (ingresso gratuito)
Location: Piazza San Vitale
DOMENICA 21 DICEMBRE
Ore 17.00: “Fleur” spettacolo itinerante poetico emozionale a cura della Compagnia Barocca dei Buffoni;
Location: centro storico;
Ore 21:00: Spettacolo teatrale “Francesco Fratello di ogni creatura” con la partecipazione straordinaria dell’artista GIULIO SCARPATI, l’orchestra da Camera “Ancestral Chamber Music” e n.2 Performer/ballerini. Coreografie di Veera Kinnunen a cura di Centro Palco Events (ingresso gratuito)
Location: Sala cine teatro Centro Culturale “A.Moro”
MARTEDÌ 23 DICEMBRE
Ore 17.00: “Circobus” spettacolo di teatro di strada con giochi, laboratori, giocoleria
Location: centro storico
MERCOLEDI 24 DICEMBRE
Ore 17.00: Spettacolo musicale itinerante con performance al sassofono a cura dell’Associazione Culturale Tercer Empleo;
Location: centro storico;
SABATO 27 DICEMBRE
Dalle ore 16:00: Incontro di calcetto “Tacchi e sorrisi” a cura dell’Associazione Proloco San Salvo APS e Scuola calcio Aquilotti
Location: palestra di Via Verdi
Ore 19: 00: Concerto di natale a cura del coro “San Salvo In ..Canto”
Location: Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo San Salvo Marina
DOMENICA 28 DICEMBRE
Ore 19.00: Concerto di natale a cura del coro “San Salvo In ..Canto”
Location: Chiesa di San Nicola Vescovo
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE:
Ore 21:30: SCINTILLE CAPODANNO IN PIAZZA A SAN SALVO con l’artista BANFY a cura di “GG Srl”.
Location: Piazza San Vitale (Ingresso Gratuito);
SABATO 3 GENNAIO:
Ore 19:30:CONCERTO DI NATALE a cura della” Corale Città di San Salvo”
Location: Chiesa di San Giuseppe
DOMENICA 4 GENNAIO:
Ore 19:30: CONCERTO “… ASPETTANDO L’EPIFANIA a cura del Circolo Musicale “Pietro Mascagni”
Location: Auditorium “Paolo VI” – Via Saint Nicolas De Port
LUNEDÌ 5 GENNAIO:
dalle ore 19:00: LA TOMBOLA UMANA a cura della Associazione Proloco San Salvo APS
Location: Palestra in Via Verdi
DALL’08/12/2025 al 10/01/2026
XIII ED. MOSTRA/CONCORSO DI ARTE PRESEPIALE a cura dell’Associazione Amici del Presepe (A.I.A.P.)
APERTURE:
- 08 – 13 -20 – 25 -26 -27 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- 14 - 21 -28 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- 01 - 03 – 06 - 10 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- 04 gennaio dalle 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- 11 gennaio dalle 10:00 alle ore 13:00