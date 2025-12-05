Partecipa a IlTrigno.net

Natale a San Salvo, ecco il calendario delle manifestazioni

Tutti gli eventi del periodo festivo

VENERDÌ 5 DICEMBRE               

Ore 18:00 Crocevie- Festival di letteratura e dintorni… 1^ Edizione –  Presentazione del libro “Pronti al decollo” di Grazia Ciavatta. Dialogano con l’autrice Anna Gallese e Adele Vicoli

Location: Sala Semicircolare Centro Culturale “Aldo Moro”

 

DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO  La Pro Loco San Salvo presenta il progetto “L’Arte del saper fare“ realizzando i mercatini di Natale con i soci artigiani creativi

Location: Via Roma

 

SABATO 6 DICEMBRE               

Ore 15:30 Parata di Babbo Natale. Partenza dalla Villa Comunale per arrivare alla Casa di Babbo Natale in collaborazione con ASD Academy New Dance

Location: Villa Comunale
 

 

DA SABATO 6 DICEMBRE 

(NELLE DATE 6-7-8-13-14-20-21)              

Ore 16:30 – 19:30: Casa di Babbo Natale. Laboratorio degli Elfi a cura della Pro Loco San Salvo

Location: Corso Umberto I 

Mostra: “L’ antropologia del Natale tra il materiale & l’immaginario di Angiolina” In ricordo di Angiolina Balduzzi 

Location: Corso Umberto I, accanto a piazza Giovanni XXIII

 

LUNEDÌ 8 DICEMBRE      

Ore 18:00: Inaugurazione Mostra/concorso di arte presepiale a cura dell’Associazione “Amici del Presepe San Salvo” 

Location: Museo civico “Porta della Terra”

Ore 19:00: Concerto gospel “It’s Christmas time, it’s time for peace” a cura del gruppo musicale “Feel The Joy Gospel Choir

Location: Chiesa di San Nicola Vescovo

 

VENERDÌ 12 DICEMBRE 

Ore 20:30: La straordinaria storia del nostro insigne patrono “San Vitale” a cura dell’Associazione “Gran Sipario d’Argento”

Location: Sala cine-teatro Centro Culturale “Aldo Moro”

 

SABATO 13 DICEMBRE

Ore 20:30: La straordinaria storia del nostro insigne patrono “San Vitale” a cura dell’Associazione “Gran Sipario d’Argento”

Location: Sala cine-teatro Centro Culturale “Aldo Moro”

Ore 17.00 La magica festa degli Elfi a cura della compagnia Kaos Party

Location: centro storico

 

DA SABATO 13 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Pista di pattinaggio sul ghiaccio                

Location: Piazza Papa Giovanni XXIII

 

DOMENICA 14 DICEMBRE           

Tutto il giorno: Fiera ambulanti in Città. Evento a cura di Confcommercio

Location: Via Duca degli Abruzzi e Strada Istonia

Ore 19:30:  Crocevie- Festival di letteratura e dintorni…..1^ Edizione – Concerto Medievale  “Laudar vollio per amore” a cura del Coro polifonico Stella Maris ETS e Ensemble Stella Nova

Location: Chiesa di San Giuseppe Piazza San Vitale

 

VENERDÌ 19 DICEMBRE 

Ore 16:30 Mamme in Salvo - Christmas Party. Prenotazione obbligatoria 331.1477141 - 392.8481545

Location: Centro Culturale Aldo Moro
 

Ore 17:45 Atletica Velo Club San Salvo presenta “Babbi Natale in cammino”. Passeggiata di 2 km aperta a tutti indossando il cappello da Babbo Natale.

Location: Piazza Papa Giovanni XXIII 


Ore 19:00 Concerto di Natale “InCanto” del gruppo “InCanto Quartet” a cura dell’Associazione Eliland ETS

Location: Auditorium “Paolo VI” -Via Saint Nicolas De Port

 

SABATO 20 DICEMBRE   

Ore 17:30:IL FUOCO DI SAN TOMMASO” (Lu fòche de San Tumuasse) – Accensione e rievocazione storica.

a seguire: Ore 20:00: “Alberto Bertoli in concerto” a cura di Big Promotion srls (ingresso gratuito)

Location: Piazza San Vitale

 

DOMENICA 21 DICEMBRE

Ore 17.00: Fleur” spettacolo itinerante poetico emozionale a cura della Compagnia Barocca dei Buffoni;

Location: centro storico;

Ore 21:00: Spettacolo teatrale “Francesco Fratello di ogni creatura” con la partecipazione straordinaria dell’artista GIULIO SCARPATI, l’orchestra da Camera “Ancestral Chamber Music” e n.2 Performer/ballerini. Coreografie di Veera Kinnunen a cura di Centro Palco Events (ingresso gratuito)

Location: Sala cine teatro Centro Culturale “A.Moro”

 

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 

Ore 17.00: Circobus” spettacolo di teatro di strada con giochi, laboratori, giocoleria

Location: centro storico

 

MERCOLEDI 24 DICEMBRE 

Ore 17.00Spettacolo musicale itinerante con performance al sassofono a cura dell’Associazione Culturale Tercer Empleo;

Location: centro storico;

 

SABATO 27 DICEMBRE 

Dalle ore 16:00: Incontro di calcetto “Tacchi e sorrisi” a cura dell’Associazione Proloco San Salvo APS e Scuola calcio Aquilotti

Location: palestra di Via Verdi

 

Ore 19: 00: Concerto di natale a cura del coro “San Salvo In ..Canto”

Location: Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo San Salvo Marina

 

DOMENICA 28 DICEMBRE

Ore 19.00: Concerto di natale a cura del coro “San Salvo In ..Canto”

Location: Chiesa di San Nicola Vescovo

 

MERCOLEDÌ  31 DICEMBRE:   

Ore 21:30: SCINTILLE CAPODANNO IN PIAZZA A SAN SALVO con l’artista BANFY a cura di “GG Srl”. 

Location: Piazza San Vitale (Ingresso Gratuito);

 

SABATO 3 GENNAIO:

Ore 19:30:CONCERTO DI NATALE a cura della” Corale Città di San Salvo”

Location: Chiesa di San Giuseppe

 

DOMENICA 4 GENNAIO:

Ore 19:30: CONCERTO “… ASPETTANDO L’EPIFANIA a cura del Circolo Musicale “Pietro Mascagni”

Location: Auditorium “Paolo VI” – Via Saint Nicolas De Port 

 

LUNEDÌ 5 GENNAIO:   

dalle ore 19:00: LA TOMBOLA UMANA a cura della Associazione Proloco San Salvo APS

Location: Palestra in Via Verdi

 

DALL’08/12/2025 al 10/01/2026

XIII ED. MOSTRA/CONCORSO DI ARTE PRESEPIALE a cura dell’Associazione Amici del Presepe (A.I.A.P.)

APERTURE:

  • 08 – 13 -20 – 25 -26 -27 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
  • 14 - 21 -28 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
  • 01 - 03 – 06 - 10 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
  • 04 gennaio dalle 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
  • 11 gennaio dalle 10:00 alle ore 13:00

 

 

 

