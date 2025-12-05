San Salvo Marina: al via i lavori sulla ciclabile con fondi regionali

La capacitÃ di intercettare risorse regionali si traduce in opere concrete sul territorio. L'amministrazione comunale di San Salvo ha ottenuto un finanziamento di 569mila euro attraverso i fondi Fsc, destinati alla riqualificazione della pista ciclabile di San Salvo Marina. Un risultato che testimonia l'attenzione dell'ente locale verso la mobilitÃ sostenibile e la valorizzazione del patrimonio ambientale costiero.

I lavori sono partiti e interessano il tratto che va dalla rotatoria al confine con Vasto fino alla zona delle Nereidi. L'intervento si inserisce nel piÃ¹ ampio progetto della Ciclovia adriatica e prevede una serie di migliorie tecniche e funzionali. Il progetto, curato dall'architetto Federica Dominique Serafini, rappresenta un esempio di pianificazione attenta alle esigenze dei cittadini e dei turisti che frequentano la costa.

Tra gli elementi innovativi spicca l'applicazione di resine fluorescenti sul manto stradale. Questa soluzione tecnica garantirÃ una maggiore visibilitÃ notturna del percorso, aumentando la sicurezza per ciclisti e pedoni. Il rifacimento del tappetino bituminoso assicurerÃ inoltre una superficie uniforme e scorrevole, eliminando le criticitÃ dovute all'usura.

Ma il progetto va oltre la semplice manutenzione. All'interno della pineta verrÃ realizzato un percorso vita attrezzato, pensato per offrire ai cittadini uno spazio dedicato all'attivitÃ fisica all'aria aperta. Un'area verde che si integra perfettamente con il contesto naturale della marina, valorizzando ulteriormente la vocazione turistica e ricreativa del territorio.

L'operazione dimostra come un'amministrazione attenta possa trasformare le opportunitÃ offerte dai bandi regionali in benefici concreti per la comunitÃ . La riqualificazione della pista ciclabile non Ã¨ solo un intervento infrastrutturale, ma un investimento sulla qualitÃ della vita, sulla sicurezza e sulla promozione di stili di vita sani. San Salvo conferma cosÃ¬ la propria vocazione green, puntando su una mobilitÃ dolce che rispetta l'ambiente e valorizza le risorse naturali del territorio costiero.

Servizio di Ercole d'Ercole