San Salvo accoglie la solidarietÃ  AIL con Stelle di Natale e Sogni di Cioccolato

San Salvo ha ospitato lâ€™iniziativa della sezione di Pescara dellâ€™AIL, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, che ha portato nelle piazze un messaggio di speranza e di solidarietÃ . I volontari hanno allestito banchetti dedicati alla raccolta fondi, offrendo ai cittadini le tradizionali Stelle di Natale e i Sogni di Cioccolato, disponibili nelle varianti al latte e fondente.

La cittÃ ha dimostrato grande sensibilitÃ e attenzione verso chi affronta patologie difficili, confermando la propria capacitÃ di rispondere con calore e vicinanza. Lâ€™AIL, con la sua presenza costante e il lavoro instancabile dei volontari, ha saputo trasformare un gesto semplice in un segno di forza e sostegno.

Con una donazione minima di 15 euro, i cittadini hanno potuto ricevere una pianta o una confezione di cioccolatini, trasformando un gesto quotidiano in un contributo concreto alla ricerca scientifica e allâ€™assistenza dei pazienti ematologici.

Le Stelle di Natale hanno portato colore e calore, mentre i cioccolatini hanno aggiunto dolcezza e convivialitÃ , diventando simboli di un impegno sincero. Ogni acquisto ha rappresentato un segno tangibile di sostegno verso chi affronta la difficile battaglia contro i tumori del sangue.

San Salvo ha dato prova di generositÃ , rendendo questa iniziativa un momento significativo di solidarietÃ e di vicinanza reale alla causa dellâ€™AIL.

Servizio di Ercole d'Ercole