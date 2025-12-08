'Omaggio a Maria', fiori con l'autoscala dei Vigili del Fuoco alla Madonnina di piazza Marconi a Vasto

Rinnovato nella mattinata festiva dell'8 dicembre il tradizionale “Omaggio a Maria” nel giorno dell'Immacolata Concezione con la deposizione di mazzi di fiori al cospetto della statua della Madonnina in piazza Marconi, all'ingresso della Villa comunale.

Iniziativa coordinata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, dalla locale Azione Cattolica e dalla Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone, in collaborazione con il Distaccamento di Vasto dei Vigili del Fuoco e con il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna che qualche anno fa ha “adottato” l'area per la sua manutenzione e cura.

Intorno alle ore 11,30, in corteo dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore al termine della solenne celebrazione eucaristica, l'arrivo di un folto gruppo, aperto dalla Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, dai bambini dell'Azione Cattolica e dai fedeli della comunità, guidati dal parroco, Don Domenico Spagnoli.

Preghiere e canti hanno fatto da cornice al sempre sentito rito, caratterizzato dalla deposizione di un omaggio floreale dei Vigili del Fuoco, saliti al cospetto della Madonnina con l'autoscala a disposizione del Comando.

A seguire mazzi di fiori ai piedi del Monumento, presente in zona dal 1967.