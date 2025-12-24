Pepper Motor Club San Salvo, festa per il traguardo dei 15 anni e solidarietÃ  per le famiglie bisognose

Quelli del Pepper Motor Club San Salvo hanno festeggiato il 15Â° anniversario di un'amicizia legata dalla passione per il viaggiare in moto e per buona tavola, che per loro diventano simbolo di partenza e restanza, di convivialitÃ ' e di solidarietÃ .

Ed ecco che, anche quest'anno, la consueta cena natalizia si Ã¨ trasformata in un momento di altruismo con il dono di 790 kg di pasta per le famiglie bisognose della nostra cittÃ .

Un'importante testimonianza di come il bene puÃ² essere costruito da tutta la societÃ civile.

Nessuno si senta escluso da questa responsabilitÃ .