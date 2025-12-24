"La straordinaria storia dell'insigne patrono San Vitale", repliche in arrivo per la compagnia Gran Sipario d'Argento

Dopo il grande successo delle prime serate e le tante richieste da parte del pubblico, la compagnia teatrale sansalvese Gran Sipario d'Argento è pronta a tornare in scena con lo spettacolo “La straordinaria storia dell'insigne patrono San Vitale”, per dare la possibilità di vivere questa esperienza teatrale dedicata al protettore di San Salvo.

La rappresentazione andrà in scena nei giorni 14-15-16-17 gennaio 2026 al Centro Culturale “Aldo Moro”.

La vendita dei biglietti sarà effettuata nei giorni 29 e 30 dicembre,7, 8 e 9 gennaio, dalle ore 16 alle 17.30 al costo di €10.

“Grazie di cuore per l'entusiasmo che ci avete dimostrato. Vi aspettiamo per altre serate di emozioni, storia e comunità. Il teatro continua a unirci”, commentano gli organizzatori.