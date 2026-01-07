Intitolata alla memoria di Valter Marinucci la sede dell'Azione Cattolica di Santa Maria Maggiore

La serata dell'Epifania ha regalato a ciascuno di noi un momento davvero importante e commovente nella nostra parrocchia. Dopo la Santa Messa il parroco don Domenico ha benedetto la sede di Azione Cattolica appena restaurata e intitolata al nostro caro Valter Marinucci, animatore instancabile ed appassionato della nostra Azione Cattolica.

Tanti gli intervenuti e le famiglie presenti.

La vice sindaca Licia Fioravante ha espresso parole di elogio e sostegno alla presenza ed alle attività della nostra comunità parrocchiale.

Grati alla presidente diocesana di Azione Cattolica Emanuela Pedone che ha sottolineato la necessità di attingere sempre alla fonte del nostro servizio, e considerare quella "casa" il cuore della formazione personale per uscire ed essere cristiani e testimoni e credibili. Grazie anche ai responsabili diocesani adulti di AC, Maria Concetta e Lorenzo, per averci mostrato il loro profondo affetto e continuo sostegno con la loro presenza.

Un incontro tanto partecipato anche dai giovani e ragazzi dell'ACR con i loro genitori.

Momenti di commozione senza misura nel ricordare un amico, un fratello ed un grande educatore che oggi avrebbe detto ancora una volta “non siete cambiati come non sono cambiato io… Volersi bene è il respiro del cenacol ... è l'anima del costruire”.

E con la consegna delle tessere AC, ricevute durante l'incontro, proseguiamo il nostro cammino.