Silvana D'Agostino Ã¨ il nuovo Prefetto di Chieti.

PrenderÃ il posto di Gaetano Cupello assegnato alla Prefettura di Massa Carrara.

Silvana D'Agostino, napoletana, due lauree, in Scienze Politiche e Giurisprudenza, ha guidato recentemente la Prefettura di Biella nel 2023 e dal maggio 2024 quella di Barletta-Andria-Trani.

In occasione del suo insediamento, Dâ€™Agostino incontrerÃ la stampa nel Salone di Rappresentanza del Palazzo dellâ€™Ufficio territoriale del Governo di Chieti giovedÃ¬ 8 gennaio, alle ore 12.00.