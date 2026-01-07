San Salvo 'show', biancazzurri in finale di Coppa Italia

Gioia a tinte biancazzurre: il San Salvo ribalta il passivo della gara di andata battendo 3-0 lâ€™Ovidiana Sulmona al Vito Tomeo e accede alla finalissima di Coppa Italia di Eccellenza.

Dopo la sconfitta (1-0) dellâ€™andata, serviva una vittoria piena alla squadra di Walter Piccioni per centrare lâ€™obiettivo e, alla fine, Ã¨ arrivata con pieno merito, al termine di una partita intensa e ben giocata.

Le reti di Jelicanin e Squadrone messe a segno nella prima frazione di gara e del giovane classe 2008 Potalivo (poco prima entrato in campo) nella ripresa, imprimono il marchio su una affermazione netta, che porta allâ€™atto conclusivo della competizione regionale Cardinale e compagni.

Nella finalissima, in gara secca e in campo neutro, in calendario il prossimo 4 febbraio, i biancazzurri affronteranno la Folgore Delfino Curi Pescara, qualificatasi a spese della quotata Santegidiese.

Grande lâ€™esultanza dei tifosi sansalvesi presenti al Tomeo: un altro significativo tassello in una stagione fin qui foriera di grandi soddisfazioni.

San Salvo-Ovidiana Sulmona 3-0

Reti: 24â€² Jelicanin, 34â€² Squadrone, 41â€² st Potalivo

San Salvo: Lanziani, Preta, Aquilano, Cichella, Ruggieri (48â€² st Angeloni), Cardinale, Ricciardi (39â€² st Potalivo), Gagliano, Jelicanin (30â€² st Pelosi), Di Ruocco (18â€² st Zanette), Squadrone. A disp. Finamore, Silvestri, Traino, Garcia. All. Piccioni

Ovidiana Sulmona: Gonzales, Canale, Mesisca, Pettinella (19â€™ st Mattei), Cangemi, Cappelletti (22â€™ st Presutti), Giunchedi (1â€™ st Di Cioccio), Puglielli R., Piccioni, Petrella (40â€™ Hidalgo), Manari. A disp. Puglielli C., Antonangeli, Di Nino, Traini, Padovani. All. Tacchi

Arbitro: Bagnoli di Teramo (Orecchioni di Chieti e Colanzi di Lanciano)