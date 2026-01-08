'Tutti i colori del Natale', una storia semplice in grado di parlare al cuore

Nella serata di sabato 6 gennaio, solennità dell'Epifania, i più piccoli dell'Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo hanno portato in scena nel Salone Paolo VI uno spettacolo unico nel suo genere: ‘Tutti i colori del Natale’.

La rappresentazione ha narrato la storia di un paesino inventato, ‘Cacioricotta’, dove sono avvenute le candidature per la realizzazione del presepe vivente, strappando sorrisi e applausi da parte del pubblico.

Una pecora nera riesce a fare vincere al presepio di “Cacioricotta” il primo premio della gara tra i paesi e a portare con la sua squadra un po' di colore al tradizionale presepe a dimostrazione che la diversità è ricchezza e armonia.

Un vero successo di generosità dei giovani di Azione Cattolica che hanno passato le vacanze di Natale ad abitare i più piccoli a preparare lo spettacolo. Di fiducia delle famiglie che con la parrocchia condividono la crescita dei propri figli e di una speranza, perché come ha detto la presidente Stefania Ciocca, “una comunità, un'azione cattolica capace di scoprire e costruire il bello nella quotidianità p segno di speranza”.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni