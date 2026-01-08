Lotteria Italia, biglietto vincente venduto alla Tabaccheria Ester di San Salvo

La dea bendata si Ã¨ fermata ancora una volta alla Tabaccheria Ester nel Centro commerciale Insieme di Piana Sant'Angelo a San Salvo.

Il locale, a ridosso del casello autostradale della A14, dell'imbocco della Trignina e dei colossi industriali, Ã¨ frequentato da molti pendolari e operai.

"Spero tanto di aver regalato un po' di serenitÃ a qualcuno che ne aveva bisogno ", ha commentato il titolare della tabaccheria, Giovanni Di Sarno.



Il biglietto vincente faceva parte della tranche di tagliandi venduti fra settembre e ottobre 2025.

"E' stato uno dei primi venduti - afferma Di Sarno -. Quest'anno il numero di biglietti venduti ha superato quota 300, molti di piÃ¹ dello scorso anno".



Paola Calvano (Il Centro)