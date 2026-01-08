La Ricoclaun al Palazzo Sirena di Francavilla al Mare

Il 14 gennaio 2026 alle ore 17, il palco dell’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare si colorerà di rosso, poesia e leggerezza. I clown Eric, Lulù, Sampei, Lellina, Flo, Buondì e Thor porteranno in scena lo spettacolo teatrale della Ricoclaun, un viaggio fatto di risate, emozioni e riflessioni profonde, capace di parlare al cuore di grandi e piccoli.

Dopo la lunga tournée estiva che ha attraversato alcuni tra i borghi più belli d’Abruzzo – da Spoltore a Bucchianico, da Lanciano a Vasto, fino a Cupello e San Salvo – lo spettacolo “Col naso rosso posso. Il sorriso che cura”, con la regia di Annalica Bates Casasanta, approda a Francavilla al Mare. Un ritorno carico di significato, perché ogni piazza attraversata è stata un incontro, ogni applauso un abbraccio, ogni sorriso condiviso una piccola trasformazione.

L’evento è all'interno del programma della ULE (Università Libera Età) con la collaborazione del Comune di Francavilla al Mare.

Lo spettacolo, leggero e divertente, intreccia comicità e poesia e invita a guardare il mondo con occhi diversi: quelli del clown. È un teatro educativo e sociale, accessibile a tutte le età, che racconta una verità semplice e potente: il sorriso può diventare cura, soprattutto nei momenti di fragilità.

Non poteva mancare Francavilla al Mare in questo viaggio di gioia condivisa. Perché la clownterapia vive di comunità, di relazioni, di presenza autentica. Vive là dove qualcuno è disposto a fermarsi, ascoltare e sorridere insieme.

Durante l’evento sarà presentato anche il libro di Rosaria Spagnuolo, “Il sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia” (Ianieri Editore), un racconto intenso e vero di un’esperienza che trasforma il dolore in dono. La presentazione sarà moderata da Annalica Bates Casasanta.

Tutto il ricavato sarà destinato a finanziare progetti di clownterapia sul territorio.

Lo sguardo è già rivolto al futuro con il Progetto Ricoclaun 2026: un concorso aperto a scuole, aziende e comunità per la creazione di racconti comici e filastrocche inedite. I testi selezionati diventeranno podcast, interpretati da attori locali, pubblicati sul canale YouTube Ricoclaun e trasformati in QR code da inserire nelle stanze dei reparti di Pediatria, per regalare ai bambini ricoverati e alle loro famiglie attimi di leggerezza nei momenti più difficili, tra l’attesa di un esame e la paura di un intervento.

Perché anche un sorriso, quando tutto sembra fermo, può fare la differenza.

Perché una comunità che si prende cura è una comunità che cresce.

E attraverso Ricoclaun, quel sorriso diventa bene comune, capace di tornare indietro moltiplicato, come ogni gesto fatto con il cuore.