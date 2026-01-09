'Aggiungi un posto a tavola', generi alimentari ai bisognosi con il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Pacchi dono di genere alimentari per famiglie bisognose alla vigilia della festività dell’Epifania: questa la modalità scelta dai soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna per dare concretezza al service multidistrettuale ‘Aggiungi un posto a tavola’ tradizionalmente previsto nel periodo prenatalizio e, in quest’anno sociale, inserito all’interno della settimana della lotta alla fame fortemente voluta dal presidente internazionale di Lions International Arvinder Pal Singh.

Sabato pomeriggio una delegazione del Lions Club, guidata dal presidente Antonio Muratore, si è recata nella parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo e ha rimesso nelle mani del parroco don Nicola Del Bianco e del vicario cooperatore don Giovanni Boezzi i pacchi approntati grazie a raccolte fondi ad hoc realizzate in precedenza.

Sono 20 le famiglie meno fortunate, individuate dalla parrocchia vastese, che hanno beneficiato dell’attività di servizio del sodalizio vastese e che hanno passato l’Epifania avendo a disposizione generi di prima necessità, dall’olio di oliva alla pasta, dai legumi alle confetture e tanto altro.

‘I Lions sono da anni sensibili al tema della lotta alla fame – ha detto il presidente Antonio Muratore – e se grazie alla nostra Fondazione internazionale riusciamo a realizzare interventi importanti in tutto il mondo non dimentichiamo mai che la nostra azione si svolge anche a livello locale. Il nostro Club ha già partecipato alla Giornata della Colletta Alimentare ed oggi abbiamo cercato di donare un sorriso a qualche famiglia in occasione della Santa Epifania grazie alla collaborazione di don Nicola e don Giovanni, che ringraziamo per esserci stati accanto condividendo appieno lo spirito e le finalità dell’iniziativa.’