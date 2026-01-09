Alta tensione nella Casa Lavoro-Casa Circondariale di Vasto

Alta tensione all'interno della Casa Lavoro-Casa Circondariale di localitÃ Torre Sinello a Vasto.
Registrati disordini nella struttura per via delle azioni di protesta di alcuni ristretti, con necessitÃ di intervento, oltre che del personale di Polizia Penitenziaria regolarmente in servizio, di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale in supporto.
Mattinata che Ã¨ stata concitata nell'ex carcere di Vasto, con aggressione a danno di alcuni uomini della Polizia Penitenziaria all'opera.