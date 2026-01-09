Partecipa a IlTrigno.net

Alta tensione nella Casa Lavoro-Casa Circondariale di Vasto

Polizia Penitenziaria all'opera e altro personale delle forze dell'ordine in supporto nella struttura di localitÃ  Torre Sinello

redazione
AttualitÃ 
Alta tensione all'interno della Casa Lavoro-Casa Circondariale di localitÃ  Torre Sinello a Vasto.

Registrati disordini nella struttura per via delle azioni di protesta di alcuni ristretti, con necessitÃ  di intervento, oltre che del personale di Polizia Penitenziaria regolarmente in servizio, di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale in supporto.

Mattinata che Ã¨ stata concitata nell'ex carcere di Vasto, con aggressione a danno di alcuni uomini della Polizia Penitenziaria all'opera.

 

