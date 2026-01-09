Associazione Nazionale Marinai d'Italia, traguardo dei 100 per la Sezione di Vasto, primi appuntamenti celebrativi

In questo anno 2026 taglia il significativo traguardo dei 100 anni dalla sua costituzione la Sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.
Diversi saranno gli appuntamenti celebrativi che verranno proposti su iniziativa del sodalizio, attualmente presieduto da Luca Di Donato.
Il primo Ã¨ in programma sabato 10 gennaio: alle ore 17 Santa Messa nella Chiesa di San Pietro in Sant'Antonio officiata da Don Luca Corazzari, parroco di San Giuseppe e cappellano spirituale del Gruppo con ricordo dei soci defunti. A seguire deposizione di un omaggio floreale al Cippo ai Caduti del Mare in via Adriatica.