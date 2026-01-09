Interventi migliorativi per la Scuola "D’Acquisto" di San Salvo, dal PNRR fondi per 400.000 euro

Il Comune di San Salvo ha presentato e ottenuto richiesta di finanziamento per un importo complessivo di 400.000 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, finalizzata alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Il progetto riguarda nello specifico la Scuola Media “Salvo D’Acquisto”, situata in via Scopelliti, e prevede interventi mirati alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’area esterna polifunzionale e della copertura dell’edificio scolastico, al fine di garantire condizioni di piena sicurezza e funzionalità per studenti, personale scolastico e comunità educativa.

Gli interventi previsti e finanziati includono:

• la rimozione e sostituzione delle pavimentazioni esistente;

• la realizzazione di una pavimentazione sportiva in resina per i campi polivalenti;

• il ripristino e la messa in sicurezza delle recinzioni;

• la sostituzione della guaina impermeabilizzante della copertura, adeguata anche alla presenza dell’impianto fotovoltaico esistente.

Il progetto, che non prevede cofinanziamento comunale, ha come obiettivo principale quello di restituire alla scuola spazi esterni sicuri, moderni e pienamente fruibili, favorendo lo svolgimento delle attività didattiche, motorie e di socializzazione in condizioni ottimali.

«La sicurezza e l’ammodernamento degli edifici scolastici è una priorità assoluta – dichiara il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis –. Investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra comunità. Con questo finanziamento intendiamo garantire ai nostri ragazzi ambienti sicuri, adeguati e all’altezza delle esigenze educative di oggi».

Sottolinea l’importanza dell’intervento anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Elisa Marinelli: «Continuiamo a lavorare con attenzione e programmazione per intercettare risorse utili alla riqualificazione del patrimonio scolastico comunale. L’ottenimento di questo finanziamento conferma San Salvo come un Comune attento, capace di programmare con efficacia e di cogliere le opportunità di finanziamento messe a disposizione a livello nazionale, traducendole in interventi concreti a beneficio della comunità e delle nuove generazioni».