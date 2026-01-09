'Mastro d’Oro 2026', prorogato al 16 gennaio il termine per la consegna dei campioni di olio

C’è tempo fino al 16 gennaio 2026 per partecipare al Concorso Nazionale Mastro d’Oro 2026, l’iniziativa che mette al centro la qualità dell’olio extravergine di oliva italiano e la professionalità dei frantoiani.

AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari – ha infatti disposto una proroga dei termini per la consegna dei campioni, accogliendo le richieste provenienti dai frantoi e offrendo così un’ulteriore opportunità di partecipazione.

Promosso da AIFO e da AFP – Associazione Frantoiani di Puglia –, il concorso è aperto agli oli extravergini di oliva di origine italiana, confezionati e immessi in commercio. I campioni saranno valutati dal Comitato d’assaggio dell’Università degli Studi di Bari, riconosciuto dal MASAF, sotto la direzione del capo panel Alfredo Marasciulo, attraverso metodi ufficiali e con campioni anonimizzati, a garanzia di imparzialità e rigore tecnico.

Il Mastro d’Oro si colloca in una visione di filiera orientata al miglioramento continuo, alla modernizzazione dei frantoi e alla sostenibilità dei processi produttivi. Oggi il frantoio è sempre più un luogo di innovazione, dove la tecnologia, la gestione responsabile dei sottoprodotti e la digitalizzazione della tracciabilità diventano parte integrante della qualità. In quest’ottica, il concorso non è soltanto un riconoscimento, ma anche un’occasione concreta di crescita: ogni partecipante riceverà una valutazione tecnica dettagliata e una verifica di conformità dell’etichetta, strumenti utili per rafforzare gli standard produttivi e comunicativi.

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa vi è la valorizzazione degli oli certificati DOP, IGP e biologici, espressione del legame tra territorio, competenze professionali e sostenibilità ambientale. Saranno premiati i migliori extravergini italiani suddivisi per categoria – DOP, IGP, biologico, monovarietale, blend e regionale – oltre alle menzioni speciali per i prodotti che raggiungeranno la soglia minima di 75/100. A completare il palmarès, il Premio Speciale “Mastro d’Oro” sarà assegnato al frantoiano che si sarà distinto per la capacità di coniugare tradizione, innovazione e impegno costante nella ricerca della qualità.

"Abbiamo deciso di concedere una proroga per andare incontro alle esigenze dei frantoiani e garantire la più ampia partecipazione possibile – afferma Alberto Amoroso, presidente di AIFO –. Il Mastro d’Oro è un percorso di crescita collettivo: più esperienze coinvolgiamo, più rafforziamo la qualità della nostra filiera». Sulla stessa linea il presidente di AFP, Stefano Caroli, sottolinea come «la proroga rappresenti un’opportunità in più per valorizzare il lavoro dei frantoi che investono in competenze, innovazione e sostenibilità".

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 29 gennaio 2026 in occasione del prossimo Evolio Expo a Bari, appuntamento nazionale dedicato all’innovazione e alla sostenibilità della filiera olivicola, dove i frantoiani italiani si confronteranno sulle nuove sfide del settore.

Per informazioni dettagliate sul concorso e sulle modalità di partecipazione è possibile scrivere a segreteria@associazionefrantoiani.it.