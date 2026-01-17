Consiglio dellâ€™Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto: Luciana Cunicella eletta presidente

Si sono svolte nei giorni 15 e 16 gennaio a Vasto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dellâ€™Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto, un appuntamento di grande rilievo per la vita istituzionale della categoria.

Un risultato che segna un passaggio importante non solo per lâ€™Ordine, ma per lâ€™intero tessuto professionale del territorio. Lâ€™elezione di una presidente donna, unica tra tutti gli Ordini dellâ€™Abruzzo, rappresenta un segnale forte di rinnovamento, inclusione e valorizzazione delle competenze, in un contesto che guarda con sempre maggiore attenzione alla partecipazione attiva di tutte le professionalitÃ .

Al termine delle votazioni, lâ€™assemblea ha espresso la propria fiducia eleggendo i seguenti consiglieri: Claudio De Nicolis, Paola Valentini, Filippo D'Angelo, Eleonora Daniele, Maria Lucia D'Alessandro, Antonio Pietro Di Lello.

La neo presidente, Luciana Cunicella, stimata commercialista, porta con sÃ© un profilo di solida esperienza professionale e una visione orientata al dialogo, alla condivisione e alla valorizzazione del ruolo dei commercialisti nella comunitÃ economica e sociale. Insieme al nuovo Consiglio, intende strutturare in modo stabile i rapporti con le istituzioni e gli enti del territorio, costruendo canali operativi diretti e continuativi. Centrale nel programma Ã¨ il rafforzamento del legame con il tessuto imprenditoriale locale: l'obiettivo Ã¨ consolidare il ruolo del commercialista come partner strategico delle imprese, sia nei percorsi di sviluppo sia nella prevenzione e gestione della crisi, con particolare attenzione alla tutela patrimoniale e alle procedure di sovraindebitamento.

Parallelamente, il Consiglio intende promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione degli studi professionali, investendo sulla formazione continua come strumento di qualificazione e crescita concreta. Un impegno specifico sarÃ riservato alle nuove generazioni, attraverso collaborazioni con universitÃ e scuole superiori, per rendere la professione piÃ¹ visibile, comprensibile e attrattiva per i giovani.

Nel suo intervento successivo allâ€™elezione, la presidente Cuniella ha voluto sottolineare il valore del lavoro di squadra e del contributo di ciascun consigliere e di tutti gli iscritti, ribadendo che il Consiglio sarÃ uno spazio aperto, inclusivo e partecipato, capace di rappresentare lâ€™intera categoria.

Il nuovo Consiglio dellâ€™Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto si prepara ora ad avviare il mandato con entusiasmo e determinazione, forte di una guida autorevole e di un gruppo consiliare chiamato a lavorare in modo coeso per il raggiungimento degli obiettivi comuni.