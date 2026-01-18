Cin cin San Salvo, battuta la Bacigalupo Vasto Marina

Esulta il San Salvo: la squadra di Walter Piccioni riscatta il passo falso di domenica scorsa casalingo contro la Renato Curi Angolana e conquista l'intera posta in palio nella sfida in trasferta con la Bacigalupo Vasto Marina, giocata al Comunale di Ortona.
Punteggio finale 1-0 a favore dei biancazzurri, grazie alla rete realizzata su calcio di rigore da Di Ruocco, al 19' della prima frazione di gara.
Tre punti pesanti che confermano in alta quota Cardinale e compagni, sempre quinti in classifica, con un punto di svantaggio rispetto al Mosciano quarto della classe.
Al termine grande esultanza per il gruppo sansalvese a far festa coi propri affezionati e calorosi tifosi.
Nel prossimo turno entrambe in trasferta San Salvo e Bacigalupo Vasto Marina, rispettivamente contro Pontevomano (oggi terza vittoria di fila contro la Virtus Cupello per la compagine di mister Rinaldo Cifaldi) e Celano.
Bacigalupo Vasto Marina-San Salvo 0-1
Rete: 19â€² Di Ruocco (rigore)
Bacigalupo Vasto Marina: Massimini, Vespasiano, Muratore, Bonoha, Palermo, Garofalo, Hajdarevic, Irace, Cellucci, Di Nisio, Antognoni. A disp. Liberatore, Loreta, Okoroji, De Luca, Prestigiacomo, Morasca, Mastragostino, Di Marino, Finizio. All. Palo
San Salvo: Lanziani, Dâ€™Ortona, Aquilano, Cichella, Ruggieri, Cardinale, Ricciardi, Gagliano, Jelicanin, Di Ruocco, Squadrone. A disp. Colella, Traino, Silvestri, Felice, Colistra, Potalivo, Zanette, Pelosi, Garcia. All. Piccioni
Arbitro: Attanasio di Milano (Di Meo e Fusco di Pescara)
Foto di Alessandro Bruno (San Salvo Calcio)