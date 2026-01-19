Comitato di Quartiere San Lorenzo di Vasto, Direttivo confermato con Gianmarco Acquarola presidente

Lo scorso 11 gennaio presso i locali parrocchiali si è svolta l’assemblea elettiva del Comitato di Quartiere San Lorenzo di Vasto relativamente al biennio 2026/2027.

Nella prima riunione degli eletti, si è costituito il Consiglio Direttivo i cui membri hanno riconfermato all’unanimità il Consiglio uscente, pertanto il nuovo Direttivo è così composto:

Presidente Gianmarco Acquarola

Vicepresidente Nicola Mancini

Segretario Anna Piscicelli

Tesoriere Marco Piscicelli

Il Consiglio Direttivo si compone inoltre dai consiglieri eletti Giovanni Strever, Daniela Del Borrello, Germano Di Tollo e Maurizio Scafetta e dai membri di diritto Don Amerigo Carugno, parroco della chiesa di San Lorenzo, e Annamaria Del Borrello, presidente Azione Cattolica.

Il presidente Gianmarco Acquarola e tutti i membri del Consiglio Direttivo continueranno con impegno a seguire i progetti iniziati nel biennio precedente e a confrontarsi con gli enti pubblici per la realizzazione delle infrastrutture nel quartiere di San Lorenzo. Si ringrazia tutti coloro che hanno rappresentato le Istituzioni e gli Enti che in questi anni di attività hanno dato il proprio contributo e la propria disponibilità alle richieste.

È possibile visionare ed approfondire le attività del Comitato di Quartiere San Lorenzo attraverso il sito web https://comitatodiquartieresanlorenzodivasto.wordpress.com/, strumento di condivisione per la raccolta dei dati, di divulgazione della propria attività e di presentazione delle proprie proposte all’amministrazione comunale e agli enti preposti.



