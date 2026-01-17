Lectio magistralis per studenti di Vasto su evoluzione industria aeronautica, trasformazione potere aereo e geopolitica

Più di un convegno, ma una vera e propria straordinaria lectio magistralis su storia, evoluzione e sviluppo dell'industria aeronautica e dell'impiego dello strumento e del potere aereo in relazione a dinamiche geopolitiche e geostrategiche nella seconda metà del XX secolo, organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali giovedì 15 gennaio nel prestigioso Villino Douhet a Roma dal titolo “Sciabole, Tuoni e Lampi. Gli anni ruggenti dei jet nell'Aeronautica del dopoguerra”.

Vi hanno partecipato studenti di 5a e 4a indirizzo Logistica del Palizzi-Mattei di Vasto, Valeria Passucci, Ilaria Bontempo e Davide Marra, accompagnati dal docente Giuseppe Firmani, su iniziativa e coordinamento Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto nel Segretario Roberto Bruno.

Con esposizioni chiare, precise ed esperte, i relatori hanno trasmesso e fatto vivere al pubblico le loro elevate e ponderose esperienze professionali e di vita, con approfondimenti su addestramenti, tattiche e missioni volo, aerobrigate, passaggio tecnologico dall'elica al turbogetto, architetture e configurazioni velivoli, infrastrutture aeroportuali, logistica, aerocooperazione, geopolitica, eccellenze italiane e tanto altro.

Nomi autorevoli quali Stefano Silvestri, IAI, Bruno Servadei, già pilota AM, Giulio Cesare Valdonio, già direttore Aermacchi e Piaggio, Paolo De Vita, direttore MUSAM, Basilio Di Martino, storico e presidente ONFA, moderati da Gregory Alegi, storico e docente LUISS, con introduzione e sintesi di Roberto Chivilò, Vice Direttore CESMA.

Con questa giornata gli studenti hanno avuto l'opportunità di fare un'utile esperienza culturale e orientativa, con attestato di partecipazione, conoscere e conversare con varie illustri personalità dell'Aeronautica presenti e, in più, seguire la visita storico culturale sul Villino Douhet, oggi sede della Presidenza Nazionale AAA Aviatori d'Italia e di enti a carattere aeronautico.