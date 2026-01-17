Istituto 'Filippo Palizzi' di Vasto, lunedÃ¬ 19 regolare rientro a scuola

Riprenderanno lunedÃ¬ 19 gennaio le attivitÃ didattiche in presenza nel plesso â€˜Palizziâ€™ di Vasto.

La sospensione delle lezioni, disposta nei giorni scorsi, si Ã¨ resa necessaria per consentire lâ€™esecuzione di interventi urgenti di riparazione a seguito di un guasto tecnico rilevato nellâ€™edificio scolastico.

I lavori, effettuati dalla Sasi e dalla ditta incaricata dalla Provincia di Chieti, hanno consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza e di adeguato comfort per studenti e personale scolastico.

Durante il periodo di chiusura, disposto con unâ€™ordinanza firmata dal sindaco Francesco Menna, il dirigente scolastico Gaetano Luigi Fuiano, in raccordo con la Provincia e lâ€™Ufficio scolastico regionale, ha attivato la Didattica digitale integrata per garantire la continuitÃ del diritto allo studio. Con il completamento degli interventi, da lunedÃ¬ le lezioni torneranno quindi a svolgersi regolarmente secondo il consueto orario.