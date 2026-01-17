Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto, eletto il nuovo direttivo

Si sono svolte nella serata di venerdÃ¬ 16 gennaio, nella sede della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto, le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo che resterÃ in carica per il quinquennio 2026/2030.
Su 66 confratelli aventi diritto hanno votato in 41 pari al 62,12%.
Le preferenze sono state cosÃ¬ espresse:
Massimo Stivaletta 36 voti
Sante Monteferrante 35
Angelo Primiano 35
Antonio Petruzzelli 25
Sergio Antonelli 24
Luigi Zinni 21
Michele Barone 18
Biagio Santoro 18
Michele Notarangelo 16
Giuseppe Di Carlo 12
Sergio Quagliarella 6
Michele Spadaccini 6
Francesco Paolo Del Casale 3
Il presidente del seggio Nicola Tammarazio, coadiuvato dal segretario Severino Costanzo e dallo scrutatore Pino Cavuoti, priore uscente, ha proclamato eletti Massimo Stivaletta, Sante Monteferrante, Angelo Primiano, Antonio Petruzzelli, Luigi Zinni e Michele Barone.
Nei prossimi giorni i neo eletti si riuniranno per lâ€™assegnazione delle cariche e la nomina del nuovo priore.