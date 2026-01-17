Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto, eletto il nuovo direttivo

Si sono svolte nella serata di venerdÃ¬ 16 gennaio, nella sede della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto, le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo che resterÃ in carica per il quinquennio 2026/2030.

Su 66 confratelli aventi diritto hanno votato in 41 pari al 62,12%.

Le preferenze sono state cosÃ¬ espresse:

Massimo Stivaletta 36 voti

Sante Monteferrante 35

Angelo Primiano 35

Antonio Petruzzelli 25

Sergio Antonelli 24

Luigi Zinni 21

Michele Barone 18

Biagio Santoro 18

Michele Notarangelo 16

Giuseppe Di Carlo 12

Sergio Quagliarella 6

Michele Spadaccini 6

Francesco Paolo Del Casale 3

Il presidente del seggio Nicola Tammarazio, coadiuvato dal segretario Severino Costanzo e dallo scrutatore Pino Cavuoti, priore uscente, ha proclamato eletti Massimo Stivaletta, Sante Monteferrante, Angelo Primiano, Antonio Petruzzelli, Luigi Zinni e Michele Barone.

Nei prossimi giorni i neo eletti si riuniranno per lâ€™assegnazione delle cariche e la nomina del nuovo priore.