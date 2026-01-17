Tradizione e identitÃ  per 'Lu Sant'Andonie' con la Compagnia Folkloristica Cupellese "Antonio Ricciardi"

Nella serata del 16 gennaio a Cupello si Ã¨ rinnovato uno degli appuntamenti piÃ¹ sentiti e identitari: Lu Sant'Andonie, una tradizione popolare che da oltre quarantacinque anni richiama la comunitÃ .



Custode di questa tradizione Ã¨ la Compagnia Folkloristica Cupellese "Antonio Ricciardi", evoluzione del primo coro fondato nel 1979 dal maestro Antonio Ricciardi e oggi guidata e diretta dal maestro Roccopaolo La Palombara.

La Compagnia ha animato le vie del paese con i canti popolari tradizionali:

â€¢ Lu Sant'Andonie (versi di autore ignoto, raccolti da Ettore Montanaro);

â€¢ Lu Sant'Andonie cupellese (musica raccolta da Antonio Ricciardi, versi raccolti da Lucio e Roccopaolo La Palombara);

â€¢ La Pastorella



Il gruppo Ã¨ composto da cantori e musicisti che accompagnano le esecuzioni con fisarmonica, strumenti a fiato e a percussione, contribuendo a creare un'atmosfera autentica e profondamente coinvolgente.



Ad arricchire le diverse tappe, le Sacre Rappresentazioni tra Sant'Antonio e il Diavolo, interpretati da due membri della Compagnia. Per l'intera serata il Santo, con saio e barba lunga, si Ã¨ confrontato con il Diavolo tentatore in un simbolico duello che, come vuole la tradizione, ha visto il bene trionfare sul male.



La manifestazione ha registrato anche quest'anno un notevole successo e un'ampia partecipazione, in particolare da parte dei giovani, a testimonianza della vitalitÃ di una tradizione capace di parlare ancora alle nuove generazioni.



Lu Sant'Andonie rappresenta un patrimonio culturale di grande valore per la comunitÃ cupellese: una tradizione che affonda le sue radici nella storia popolare e che va preservata, coltivata e tramandata di generazione in generazione.