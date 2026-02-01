Consegna tessere, aggregazione e festa per l'Azione Cattolica San Nicola

Sabato 31 gennaio l'Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo ha festeggiato la propria adesione per l'anno associativo 2026-2027, attraverso la celebrazione della Santa Messa Solenne officiata dal parroco don Antonio Totaro.
Nella sua omelia il diacono Antonio De Luca, ha ribadito come l'Azione Cattolica sia casa accogliente di tutti, dove giorno dopo giorno si mette in pratica il Vangelo delle Beatitudini.
La presidente dell'Azione Cattolica, Stefania Ciocca, affiancata da Mario Tilli e Angela Strippoli, ha consegnato le tessere di adesione.
In conclusione, al Ristornate Pizzeria “Il Panfilo”, c'è stata la cena condivisa con animazione da parte di DJ Lorenzo.
I giovani-issimi di AC hanno presentato agli occhi della comunità parrocchiale il loro ‘Gioca Jouer’ utilizzando le parole di Papa Leone XIV 'Pace disarmata e disarmante".
“Voglio ringraziare di vero cuore l'intera Azione Cattolica per l'ottimo lavoro profuso nell'organizzare questa ricorrenza” ha commentato Stefania Ciocca.