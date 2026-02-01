Le gemelle vastesi Gaia e Giorgia Cupaioli conquistano il bronzo ai tricolori di nuoto artistico

Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli, allenate per le Fiamme Oro da altre due stelle azzurre e super campionesse come Manila Flamini e Mariangela Perrupato, vincono la finale del duet femminile ai Campionati Assoluti BPER di nuoto artistico a Riccione, superando quota 300 e totalizzando 310.2567; subito dietro di loro Alessia Macchi e Sofia Mastroianni per la Marina Militare ottengono 294.6563 (Mastroianni d’argento anche nel 2025 in coppia con Marta Iacoacci) e terze sono le gemelle vastesi dell’Aurelia Nuoto Gaia Cupaioli e Giorgia Cupaioli, campionesse d’Italia l’anno scorso, con 286.9183 punti.

Il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo è soddisfatta. “Lucrezia Ruggiero e Enrica Piccoli hanno nuotato discretamente. Siamo ancora molto lontano dall’alto livello, però siamo in una fase iniziale e l’esercizio è ancora grezzo. Per essere all’inizio di febbraio siamo messi bene. Loro hanno dato il massimo, le ho viste bene in acqua, ci sono molte cose da migliorare che faremo piano piano. Anche Alessia Macchi e Sofia Mastroianni mi sono piaciute, nonostante abbiano preparato il doppio in pochissimi giorni, perché comunque è una coppia che non si allena insieme. Hanno nuotato bene e mi sono piaciute molto. Ho visto progressi anche delle gemelle dell’Aurelia Gaia e Giorgia Cupaioli, che l’anno scorso avevano vinto. Sono andate bene, mi sono piaciute molto, l’esercizio è coinvolgente”.

Fonte: Federazione Italiana Nuoto

Foto: Pasquale Mesiano / DeepBlueMedia.eu