I giovani-issimi dell'Azione Cattolica San Nicola riscoprono la tradizione della preparazione delle salsicce

Sabato 7 febbraio i giovani-issimi dell'Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo sotto la supervisione di Simone D'Adamo, animatore del gruppo, si sono ritrovati nella tavernetta di Maria e Donato Di Bartolomeo per la preparazione delle salsicce, riscoprendo questa antica tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

La salsiccia è una delle pietanze a base di carne tra le più apprezzate al mondo.

E' composta da un impasto di carne e spezie, che viene insaccato all'interno di un budello che può essere sia naturale che sintetico.

Questo prodotto è presente in moltissime varianti nella tradizione culinaria tipica di tutte le regioni italiane.

Storia della salsiccia: l'origine di questo alimento è antichissima - secondo alcuni studi, infatti, la tradizione culinaria annovera le prime testimonianze di preparati di carne simili alle attuali salsicce a qualche secolo prima della nascita di Cristo. Il territorio nella quale la salsiccia ha iniziato a diffondersi come alimento comune, sembra coincidere con l'attuale Lucania; da qui, durante l'epoca dell'impero romano la tradizione della salsiccia ha cominciato a diffondersi dapprima al nord Italia e successivamente nei territori dell'Europa settentrionale, estendendosi successivamente al resto del mondo allora conosciuto. La “lucanica”, nome primordiale della salsiccia, viene descritta per la prima volta in un opera di Marco Terenzio Varrone, storico romano che descrive questo preparato come una delle pietanze predilette delle milizie dell'impero. Anche negli scritti di Cicerone e di Marziale si trova conferma dell'origine lucana della salsiccia. Un'altra versione in realtà meno accreditata, fa risalire l'invenzione di questa pietanza alle antiche stirpi autoctone.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni