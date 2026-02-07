Chiara Mastrovincenzo coordinatrice regionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati

Nel corso dell'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sono state deliberate due nomine di particolare rilievo che hanno coinvolto direttamente esponenti della Sezione di Vasto.

Lâ€™avv. Chiara Mastrovincenzo, presidente di AIGA Vasto, Ã¨ stata nominata coordinatrice regionale AIGA per lâ€™Abruzzo, incarico che le conferirÃ un ruolo di coordinamento e rappresentanza della giovane avvocatura abruzzese nei rapporti con le istituzioni e con gli organismi nazionali.

Contestualmente, lâ€™avv. Luciana Di Risio, consigliera della Sezione, Ã¨ stata nominata membro del Dipartimento Nazionale per lâ€™Internazionalizzazione della Professione, un ruolo strategico volto a promuovere scambi culturali, crescita professionale e opportunitÃ con realtÃ forensi europee e internazionali.

Queste nomine hanno comportato alcune modifiche allâ€™interno del Consiglio Direttivo della Sezione di Vasto.

Infatti, in occasione della riunione del 21 gennaio 2026, lâ€™avv. Chiara Mastrovincenzo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente, mantenendo tuttavia il ruolo di consigliere e, allâ€™unanimitÃ , il Consiglio ha nominato presidente lâ€™avv. Lorenzo Dâ€™Ugo e vicepresidente lâ€™avv. Luciana Di Risio, mentre rimangono confermate le altre cariche: tesoriere avv. Massimo Lalla, segretario avv. Valentina Di Carlo e consiglieri Avv. Aldo Brunetti e avv. Anna Cieri.

Questi riconoscimenti e aggiornamenti - si legge in una nota - rappresentano motivo di grande soddisfazione per tutta AIGA Sezione di Vasto, dimostrando come lâ€™impegno associativo e la professionalitÃ possano tradursi in un concreto contributo allo sviluppo della giovane avvocatura, conferendo prestigio e visibilitÃ al territorio abruzzese.

Nella foto Di Risio, Di Carlo e Mastrovincenzo