Aragon Spartans Tennistavolo Vasto col vento in poppa

A Cava de’ Tirreni per continuare a sognare.

Dopo la significativa vittoria di sabato scorso con il Castellana Grotte per 5-3, che ha portato alla ribalta lo spagnolo Guillot autore di 3 punti, capace di superare il, fino ad allora, imbattuto Pons con un perentorio 3-0 e il prima categoria Di Marino autore di una doppietta, la capolista del Campionato di Serie B1 girone D di tennistavolo Aragon Spartans Vasto prepara la trasferta in terra campana con la terza forza del campionato.

“Più andiamo avanti e più si fa difficile, non pensavamo di arrivare alla seconda di ritorno in testa alla classifica – spiega il direttore sportivo vastese Gabriele Antenucci -. Il nostro sodalizio nelle ultime stagioni sta compiendo imprese mirabilianti e quello della Serie A oggi è molto più che un sogno. La trasferta di sabato a Cava presenta molte insidie poiché i campani possono contare su un terzetto di lusso composto da Novi, Gammone e Chamorro.

Sono altresì certo che il nostro capitano Alessandro Santoro saprà inventarsi qualcosa con le sue chiamate e con la formazione che metterà in campo potendo contare anche su 2 bocche di fuoco come Federico Antenucci e Attilio Serti che da qui alla fine pizzicheranno punti fondamentali per l’economia di squadra”.

Appuntamento a Cava de’ Tirreni sabato 7 febbraio alle ore 15.30 presso la Palestra Mauro e Gino Avella.