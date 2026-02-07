Partecipa a IlTrigno.net

H2O Sport ai tricolori di salvamento: sei giovani atleti a Riccione

Michela Melone, Paolo Paolino, Matteo Salotto, Antonio Tucci, Alessio Cianciullo e Vittorio Cianciullo ai Criteria Lifesaving Primaverili 2026

redazione
Sport
Lâ€™H2O Sport sarÃ  impegnata nei Criteria giovanili Lifesaving Primaverili 2026 in programma a Riccione.

A difendere i colori biancorossi saranno impegnati in vasca Michela Melone, Paolo Paolino, Matteo Salotto, Antonio Tucci, tutti nei 200 metri ostacoli nella categoria Juniores. Un appuntamento di grande rilievo al quale i portacolori dellâ€™H2O Sport si sono qualificati grazie alle  prove disputate nei mesi scorsi. Un percorso che i quattro alfieri della societÃ  campobassana hanno affrontato con grande entusiasmo e voglia di migliorare anche e soprattutto in prospettiva futura. Un traguardo, quello raggiunto, che ha messo in evidenza le capacitÃ  tecniche e umane dei ragazzi, pronti a lavorare ancora per proseguire nella loro crescita sia nel nuoto che nelle discipline del salvamento, dimostrando grande completezza sportiva.

Altrettanto importanti sono le qualificazioni ottenute da Alessio Cianciullo,  nella categoria Esordienti, e Vittorio Cianciullo, qualificato nella categoria Ragazzi.

La societÃ  del presidente Massimo Tucci continua nella sua ascesa e crescita generale in ogni ambito. Le soddisfazioni, dunque, sono destinate ad essere ancora tante.

 

