Dieci anni di solidarietà, impegno e vicinanza per 'Lory a Colori'

Un traguardo nel segno dell’impegno e della vicinanza.

L’Associazione “Lory a Colori”, punto di riferimento territoriale per il supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, compie dieci anni. Per celebrare questo importante anniversario e finanziare i progetti futuri, l’associazione annuncia una Cena di Gala di beneficenza che si terrà sabato 28 febbraio, alle ore 19:30, presso il Gabri Park Hotel di San Salvo.

L'evento non sarà solo un momento conviviale, ma un’occasione preziosa per ripercorrere dieci anni di attività e ringraziare la comunità, i volontari e i sostenitori che hanno reso possibile la creazione di una rete di solidarietà capillare e concreta.

“Festeggiamo il passato e sosteniamo il presente per costruire il futuro” è il messaggio che guida l’iniziativa. In questi dieci anni, Lory a Colori ha lavorato affinché nessun paziente dovesse affrontare la malattia in solitudine, offrendo presenza e supporto concreto durante tutto il percorso di cura.

Dettagli dell’evento e modalità di partecipazione

La serata prevede un contributo di 60 € (di cui 45 € per la cena e 15 € come donazione diretta ai progetti). Per l’occasione è suggerito un dress code in nero: una scelta simbolica volta a lasciare che siano i valori e le attività dell’associazione a portare il “colore” nella serata.

I partecipanti potranno comporre il proprio tavolo (fino a un massimo di 10 persone) per condividere l’evento con amici, colleghi o familiari.

La prenotazione è obbligatoria entro il 15 febbraio:

- Di persona: presso il Bar "Casina delle Rose" o la sede di Lory a Colori in Via Roma 1, San Salvo.

- Online: sul sito loryacolori.com/cenadigala10.



