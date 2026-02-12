San Salvo alla BIT di Milano: "Promuoviamo un sistema turistico forte e competitivo"

San Salvo presente alla BIT di Milano, uno degli appuntamenti più importanti del panorama turistico internazionale, per promuovere il territorio, le sue eccellenze e le nuove progettualità legate al mare e all’accoglienza.

Grande partecipazione e attenzione per l’assessore al Turismo del Comune di San Salvo, Elisa Marinelli, intervistata presso lo stand Abruzzo per parlare delle prospettive turistiche del territorio.

Al centro degli interventi la Costa dei Trabocchi, una risorsa straordinaria su cui è fondamentale continuare a investire in una visione ampia e condivisa, da San Salvo fino a Martinsicuro, rafforzando la rete tra i comuni della costa e quelli dell’entroterra per valorizzare un’offerta integrata, capace di raccontare l’identità autentica dell’Abruzzo.

Spazio anche alla candidatura di San Salvo “Città Capitale del Mare”, simbolo di una città dinamica, moderna e proiettata al futuro, che con la recente riconsegna del lungomare si presenta rinnovata, attrattiva e all’avanguardia.

L’assessore al Turismo Elisa Marinelli: “Puntare sulla Costa dei Trabocchi significa investire in un progetto di territorio che unisce mare ed entroterra, creando un sistema turistico forte e competitivo. San Salvo, con il suo lungomare riqualificato, la qualità dei servizi e un’offerta turistica in continua crescita, è pronta a essere protagonista e a rappresentare un modello di accoglienza moderna e sostenibile.”

Il sindaco Emanuela De Nicolis: “La presenza alla BIT conferma il ruolo strategico di San Salvo nel panorama turistico abruzzese. Con il nuovo lungomare e la candidatura a "Città Capitale del Mare", vogliamo affermarci come città dinamica, innovativa e punto di riferimento della costa.”