Sinergia per il territorio: intesa Ordine Ingegneri di Chieti-BCC Abruzzi e Molise

Ãˆ stato ufficialmente siglato il protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti e la BCC Abruzzi e Molise. L'accordo punta a consolidare il legame strategico tra il mondo del credito cooperativo e quello delle professioni tecniche, promuovendo lo sviluppo di progetti capaci di generare un impatto tangibile e positivo sulla collettivitÃ . L'iniziativa nasce dalla volontÃ condivisa di valorizzare le competenze professionali e sostenere il tessuto economico locale attraverso strumenti finanziari mirati e una visione di crescita comune.

Presenti alla firma i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti guidati dal presidente Massimo Staniscia, il presidente della BCC Abruzzi e Molise, Vincenzo Pachioli, e il direttore generale dell'istituto bancario, Fabrizio Di Marco.



Ad aprire i lavori Ã¨ stato il presidente Massimo Staniscia, che ha dichiarato: "Questa convenzione rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra categoria. Vogliamo che l'ingegneria sia percepita come un presidio di sicurezza e innovazione: grazie al supporto della BCC, accorciamo le distanze tra la fase progettuale e la realizzazione pratica. Ãˆ un modo concreto per consolidare le buone prassi e restituire valore alla nostra comunitÃ attraverso opere d'eccellenza".

A seguire, il presidente della BCC Vincenzo Pachioli ha ricordato le radici dell'istituto: "La nostra missione, dal 1903, Ã¨ essere banca di comunitÃ . Con questo protocollo vogliamo ribadire che il risparmio raccolto sul territorio torna al territorio. Collaborare con l'Ordine degli Ingegneri significa investire sulla qualitÃ della progettazione, certi che solo attraverso solide basi tecniche si possa generare benessere duraturo per le nostre famiglie e imprese".

In chiusura, il direttore generale Fabrizio Di Marco ha sottolineato la valenza operativa dell'accordo:"Siamo pronti ad accompagnare i professionisti, con un occhio di riguardo ai giovani ingegneri che entrano nel mercato del lavoro e ai senior che guidano l'innovazione. La nostra banca mette a disposizione non solo prodotti, ma una relazione di fiducia per far sÃ¬ che ogni idea possa trasformarsi in un cantiere di crescita per l'Abruzzo e il Molise".

L'intesa prevede, inoltre, specifici strumenti di supporto finanziario e condizioni agevolate su piÃ¹ livelli per i professionisti. Un impegno che conferma la centralitÃ della persona e della competenza nel processo di sviluppo, con l'obiettivo primario di incentivare la permanenza delle eccellenze professionali nel territorio, offrendo ai talenti locali le condizioni ideali per costruire qui il proprio futuro lavorativo.