ASD Pallavolo San Salvo, quando lo sport sociale viene sacrificato da un regolamento

Ieri pomeriggio nella palestra di via Verdi, la ASD Pallavolo San Salvo e gli Amici del Basket si sono trovate, loro malgrado, su fronti contrapposti. Non per rivalitÃ sportiva, ma per effetto di una gestione degli spazi e degli orari che, a seguito dellâ€™applicazione del nuovo regolamento comunale, ha generato difficoltÃ organizzative e tensioni a stagione sportiva giÃ iniziata.

La protesta messa in atto, prolungando gli orari degli allenamenti, dallâ€™ASD Pallavolo San Salvo sostenuta dalle famiglie presenti, ha acceso i riflettori su un tema piÃ¹ profondo: la sostenibilitÃ delle associazioni sportive locali e il ruolo che esse svolgono nella comunitÃ .

Lâ€™ASD Pallavolo San Salvo da 30 anni, non Ã¨ soltanto una societÃ sportiva, Ã¨ una realtÃ che persegue finalitÃ sociali evidenti: promuove lâ€™inclusione, favorisce la crescita educativa dei piÃ¹ giovani, rappresenta un presidio aggregativo per decine di famiglie, rispondendo ad ogni richiesta di aiuto di associazioni, parrocchie, assistenti sociali, per bambini in difficoltÃ .

Il dato economico Ã¨ indicativo: una quota associativa annuale di 100 euro, destinata principalmente a coprire le spese assicurative, testimonia una vocazione non commerciale ma sociale.

In un contesto in cui molte attivitÃ sportive hanno costi ben piÃ¹ elevati, questa scelta rivela una precisa missione, garantire accesso allo sport a tutti indistintamente.

Mettere sullo stesso piano realtÃ che operano con modelli organizzativi e finalitÃ differenti, senza una valutazione qualitativa del servizio reso alla collettivitÃ , rischia di generare squilibri e purtroppo conflitti.

Il problema non Ã¨ tra associazioni.

La contrapposizione tra pallavolo e basket non nasce da una volontÃ conflittuale tra le due societÃ . Nasce piuttosto dallâ€™assenza di una mediazione politica capace di leggere le differenze e governarle.

Quando gli impianti sportivi comunali diventano terreno di competizione anzichÃ© di collaborazione, il problema non Ã¨ nello sport, ma nella mancanza di una regia.

Una regolamentazione pur formalmente corretta puÃ² rivelarsi inadeguata se non tiene conto della funzione educativa e sociale svolta, dellâ€™accessibilitÃ economica garantita.

Lo sport di base, soprattutto quello giovanile, Ã¨ una componente essenziale del welfare territoriale.

La soluzione non puÃ² essere una vittoria dellâ€™una o dellâ€™altra realtÃ .

Un regolamento sugli spazi pubblici dovrebbe prevedere criteri differenziati che valorizzino le finalitÃ sociali, premiando chi investe nella formazione giovanile e soprattutto nellâ€™inclusione.

La risposta dovrebbe passare dalla capacitÃ politica di trovare una sintesi. Senza contrapposizioni, senza irrigidimenti. Con lâ€™obiettivo di garantire a tutte le realtÃ sportive di operare, ma tenendo conto dei fini che ciascuna persegue.

Non si tratta di creare gerarchie, ma di riconoscere le differenze, perchÃ© non si possono trattare tutti con gli stessi criteri, perchÃ© allora li si creerebbero le vere disuguaglianze.