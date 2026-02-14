Tragico incidente stradale auto-pullman, giovane sansalvese perde la vita

Una giovane vittima nel bilancio del tragico incidente stradale verificatosi nella mattinata di sabato 14 febbraio - poco prima delle 9 - sulla Strada provinciale 197, l'arteria di collegamento tra l'abitato di San Salvo e l'area del casello autostradale di Vasto Sud-San Salvo-Montenero di Bisaccia dell'A14, in localitÃ Piane Sant'Angelo.
Vani i soccorsi per un ragazzo di 21 anni di San Salvo, G.P. le sue iniziali. Troppo gravi e profonde le ferite e le lesioni riportate dal giovane nel violento impatto tra l'auto da lui condotta, una Fiat â€˜Puntoâ€™ ed un pullman delle autolinee Cerella. Trasportato al â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ il conducente di quest'ultimo mezzo.
Sul posto operatori sanitari del 118, Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto e Polizia Locale di San Salvo.