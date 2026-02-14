Cuori e panchina dell'amore a Vasto Marina

Si deve ancora una volta a Gianni Bozzino il romantico allestimento realizzato in occasione di San Valentino, per la festa degli innamorati, al centro di Vasto Marina, nella zona di Lungomare Ernesto Cordella, al cospetto dell'ex Mercato Ittico.

Iniziativa, apprezzata da numerosi visitatori di passaggio e dal Consorzio Vivere Vasto Marina e dal Comune di Vasto, voluta per esaltare e per celebrare l'amore e anche per dare ulteriore risalto ad uno dei luoghi piÃ¹ amati della riviera, sottolineando anche il legame del luogo con gli operatori della piccola pesca di Vasto Marina.

Per Bozzino Ã¨ la quinta esperienza del genere, dopo le precedenti nella zona di spiaggia del Monumento alla Bagnante e sul Pontile.

A collaborare con Gianni Bozzino nella preparazione e realizzazione di addobbi con i cuori e Panchina dell'Amore sono stati il Mercatino dei Fiori e Pyrofantasy.



