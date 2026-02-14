Vasto celebra i Carabinieri nel 165° anniversario dell'istituzione della Luogotenenza

L'Aula consiliare “Giuseppe Vennitti” del Comune di Vasto ha ospitato la cerimonia di apertura del 165° anniversario dell’istituzione della Luogotenenza dei Carabinieri di Vasto.

Nel corso di questo 2026 saranno programmati diversi appuntamenti celebrativi della significativa presenza.

Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Francesco Menna e il presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Chieti, colonnello Cosimo Damiano Di Caro, rappresentanti delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Vasto dell'Arma e dell'Associazione Nazionale Carabinieri-sedi di Vasto e San Salvo, sindaci e amministratori del territorio, forze dell'ordine ed esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Ospiti il professor Costantino Felice e il generale in congedo dei CC Gianfranco Rastelli.

Nella sua relazione il colonnello Di Caro ha ricordato la storia dell'Arma dei Carabinieri nel territorio, che ebbe inizio con la costituzione dell’8^ Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Chieti con il R.D. del 24 gennaio 1861 che in origine ebbe alle dipendenze 2 Divisioni (Chieti e L’Aquila), 4 Compagnie (Chieti, Teramo, L’Aquila e Sulmona), 10 Luogotenenze (tra cui quella Vasto), 11 Sezioni e 89 Stazioni. Dalla Luogotenenza dipendevano le Stazioni Carabinieri di Vasto, San Buono, Celenza, Paglieta, Castiglione Messer Marino, Atessa, Bomba e Gissi, che estendevano la loro competenza su ben 40 comuni. Di Caro ha poi evidenziato un'altra importante data, quella del 15 febbraio 1871, in cui venne conferita la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare al Cap. Chiaffredo Bergia, per la lotta al brigantaggio tra Dogliola e Furci.

E' toccato poi al generale Rastelli illustrare il calendario dei futuri appuntamenti: 5 giugno (celebrazione del 212° anno di fondazione dell’Arma dei Carabinieri; dal 26 al 28 giugno mostra filatelica e documentaria dedicata al Carabiniere, in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico Vastophil; dal 13 al 20 luglio mostra di pittura dedicata al Carabiniere, a cura della sezione di Vasto dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Competenze Multidisciplinari; 6 agosto conferenza sul brigantaggio nel circondario vastese, a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Pro Loco Città del Vasto; 29 settembre concerto della Banda dell’Arma e cerimonia di consegna della “Cittadinanza Onoraria della Città del Vasto” all’Arma dei Carabinieri.