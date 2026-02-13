Inclusione a quattro zampe, la pet therapy alla Scuola 'Paolucci' di Vasto con Yoghi e Marley

“C’è un giorno speciale nel nostro calendario scolastico: quello in cui i corridoi si riempiono di gioia e di scodinzolii. Il progetto di Pet Therapy con i dolcissimi Yoghi e Marley si svolge una volta a settimana, diventando per i nostri ragazzi un appuntamento imperdibile di crescita e serenità”.

Inizia così il comunicato sul progetto da parte della Scuola ‘Paolucci’-Istituto Comprensivo 1 di Vasto.

"Questo incontro costante - si legge nella nota - permette di costruire un legame profondo, scoprendo le personalità uniche dei nostri amici a quattro zampe:

Yoghi: il "piccolo" del gruppo, un tenero Meticcio di 14 anni che con la sua saggezza conquista subito tutti.

Marley: un maestoso Cane Corso di 8 anni. Un gigante buono addestrato professionalmente per il ritrovamento delle persone durante le operazioni di soccorso.

Sotto la guida esperta di Virginia De Antoni e Simona Grazia Pellicciotta, i nostri alunni hanno vissuto un percorso ricchissimo: hanno imparato a relazionarsi con i cani rispettando i loro tempi e modulando la voce in modo coinvolgente, si sono cimentati nel salto degli ostacoli e del cerchio, prima sperimentandoli in prima persona e poi guidando i cani, hanno messo alla prova l'abilità di Marley nella ricerca di oggetti nascosti e si sono occupati del benessere dei cani attraverso lo spazzolamento. Il percorso è stato arricchito da attività di cooperazione e giochi mirati a sviluppare la motricità fine, la coordinazione e le abilità cognitive.

Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica, Eufrasia Fonzo, alla coordinatrice del sostegno, Silvia Colantonio, e alla Cooperativa Matrix (Progettiamo insieme il futuro Cup j34c23000650004). Grazie alla loro sinergia e sensibilità, la nostra scuola si conferma un luogo inclusivo, vivo e attento al benessere emotivo di ogni studente.

La scuola è bella perché è viva!"